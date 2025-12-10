На горячую линию «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 220 тыс. звонков
Свыше 220 тысяч звонков приняли операторы горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Звонящим рассказывают о том, как устроена система родовспоможения в Московской области, какие документы потребуются в роддоме, а также помогают выбрать медучреждение.
«С начала 2025 года операторы горячей линии обработали более 223 тысяч звонков. Из них около 12,4 тыс. поступили из других регионов. А всего с момента запуска линии в 2019 году туда поступило более 1,3 млн звонков», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Контакт-центр «Стань мамой в Подмосковье» работает ежедневно с восьми утра до восьми вечера. Звонок бесплатный. Номер телефона: 8-800-550-30-03.