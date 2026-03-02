В Подмосковье обновят ещё 96 объектов водоснабжения и водоотведения
В Московской области продолжают масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Это стало темой совещания губернатора Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Программа предусматривает строительство, реконструкцию и капремонт водозаборных узлов, насосных станций, очистных сооружений и инженерных сетей.102 мероприятия, проведённых в прошлом году, улучшили качество жизни миллиона жителей Подмосковья. Работы вели по всем главным направлениям. Обновлено 33 участка сетей водоснабжения, 29 участков водоотведения, 30 водозаборных узлов, восемь очистных сооружений и две канализационные насосные станции.
«Мы действуем в рамках национального проекта. В федеральном бюджете предусмотрена значительная поддержка всего, что касается модернизации очистных сооружений. В Лыткарине, Солнечногорске в рабочем режиме уже тестируют сданные объекты. Программа большая, нам важно соблюдать графики, учитывать все нюансы и корректировки, которые происходят в ходе её реализации», – подчеркнул Воробьёв.
В планах на 2026 год – 96 объектов. Это 34 участка сетей водоснабжения, 25 – водоотведения, 27 ВЗУ, шесть очистных сооружений, три КОС и водопроводная насосная станция. Сейчас 68 объектов уже в работе.
Перемены должны коснуться 335 000 жителей.