Поджигатели устроили лесной пожар в Павлово-Посадском округе
Лесной пожар произошёл в четырёх километрах от деревни Дальнее Павлово-Посадского городского округа в среду, 10 июня. Причиной его возникновения стали действия человека. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорание заметили местные жители и сообщили об этом в единую службу спасения «Система-112».
«Тушение заняло более трёх часов. В борьбе с огнём участвовали десять лесных пожарных, использовались четыре единицы техники», — говорится в сообщении.Сейчас ведётся расследование для установления виновных в нарушении правил пожарной безопасности. Им грозят крупные штрафы. Для физических лиц сумма взыскания составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц — до двух миллионов рублей.