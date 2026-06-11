Поджигатели устроили лесной пожар в Павлово-Посадском округе

11 июня 2026, 09:12

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесной пожар произошёл в четырёх километрах от деревни Дальнее Павлово-Посадского городского округа в среду, 10 июня. Причиной его возникновения стали действия человека. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.





Возгорание заметили местные жители и сообщили об этом в единую службу спасения «Система-112».





«Тушение заняло более трёх часов. В борьбе с огнём участвовали десять лесных пожарных, использовались четыре единицы техники», — говорится в сообщении.