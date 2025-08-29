В школе Серпухова провели учения по захвату террориста
Контртеррористические учения провели в учебных заведениях городского округа Серпухов в преддверии нового учебного года. Одним из ключевых объектов по отработке сценария противодействия террористам стала школа №11. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
По легенде учений, в школу пробрался террорист и оставил в здании рюкзак, в котором находится взрывное устройство.
«Злоумышленника нейтрализовали. Затем рюкзак проверил кинолог с собакой, а обезвреживанием бомбы занялись сапёры», — говорится в сообщении.Параллельно отрабатывались действия педагогов и учеников: им нужно было забаррикадироваться в классах и сидеть, спрятавшись под партами, до сигнала о полной безопасности.
Учения прошли успешно, действия всех участников были слаженными.