Достижения.рф

В школе Серпухова провели учения по захвату террориста

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Контртеррористические учения провели в учебных заведениях городского округа Серпухов в преддверии нового учебного года. Одним из ключевых объектов по отработке сценария противодействия террористам стала школа №11. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



По легенде учений, в школу пробрался террорист и оставил в здании рюкзак, в котором находится взрывное устройство.

«Злоумышленника нейтрализовали. Затем рюкзак проверил кинолог с собакой, а обезвреживанием бомбы занялись сапёры», — говорится в сообщении.
Параллельно отрабатывались действия педагогов и учеников: им нужно было забаррикадироваться в классах и сидеть, спрятавшись под партами, до сигнала о полной безопасности.

Учения прошли успешно, действия всех участников были слаженными.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0