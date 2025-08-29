В школе Серпухова провели учения по захвату террориста

29 августа 2025, 10:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Контртеррористические учения провели в учебных заведениях городского округа Серпухов в преддверии нового учебного года. Одним из ключевых объектов по отработке сценария противодействия террористам стала школа №11. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





По легенде учений, в школу пробрался террорист и оставил в здании рюкзак, в котором находится взрывное устройство.





«Злоумышленника нейтрализовали. Затем рюкзак проверил кинолог с собакой, а обезвреживанием бомбы занялись сапёры», — говорится в сообщении.