Жителям Подмосковья напомнили о запрете проникать на объекты электроснабжения

30 декабря 2025, 09:06

оригинал Фото: медиасток.рф

Проникновение на объекты инфраструктуры электроснабжения опасно для жизни и здоровья. Кроме того, это уголовно наказуемое деяние. Соответствующее предупреждение выпустили в министерстве энергетики Московской области.





К проникновению на энергообъекты и нанесению им ущерба россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение их заданий. В некоторых случаях преступники действуют обманом: выдают себя за представителей силовых структур, а порчу энергооборудования называют «спецзаданием», от которого якобы нельзя отказаться.



В министерстве напомнили, что вмешательство в работу энергообъектов чревато авариями, при которых без электричества могут остаться жилые дома, школы, больницы, детские сады и предприятия. Есть и риск возникновения пожаров и нанесения вреда окружающей среде.



Специалисты также отметили, что в запретной зоне энергообъектов можно получить смертельный удар током, даже не дотрагиваясь до оборудования.





«В связи с этим настоятельно предупреждаем вас о недопустимости и крайней опасности таких действий. Любое вмешательство в работу оборудования энергетической инфраструктуры незаконно и влечёт за собой тяжелейшие последствия, в том числе уголовную ответственность», — говорится в сообщении.