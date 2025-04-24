На госпортале Подмосковья запустили рассылку уведомлений о дате проверки газа

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Новая опция появилась на портале госуслуг Московской области: теперь в личный кабинет пользователей будут приходить уведомления о дате проведения планового техобслуживания газового оборудования в квартире, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Первые уведомления направят пользователям регионального портала госуслуг уже в конце апреля. В уведомлениях будет указана дата и время проведения технического обслуживания газового оборудования по конкретному адресу», — объяснила глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.Она добавила, что новый сервис даёт возможность сразу же по приходу уведомления дать согласие на получения акта о проведённых работ в электронном виде. Для этого пользователю достаточно заполнить онлайн-форму.
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