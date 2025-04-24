На госпортале Подмосковья запустили рассылку уведомлений о дате проверки газа

На усиленный режим работы перейдут региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Московской области во время майских праздников, чтобы справиться с ростом объёма мусора в садоводческих товариществах, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.