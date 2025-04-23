Заявку на поверку счётчиков газа в Подмосковье можно подать через «Добродел»

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Жители Московской области могут подать заявку на возобновление подачи газа и поверку газовых счётчиков через мобильное приложение «Добродел», сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Услуга доступна для собственников квартир и частных домов. Для подачи заявки нужно в приложении «Добродел» перейти в раздел «Услуги», подраздел «Все услуги», затем — «Дом и ЖКХ» и там выбрать нужное: «Поверка бытовых приборов учета газа (счетчиков)» или «Возобновление подачи газа после устранения нарушений, выявленных во время проведения технического обслуживания», — говорится в сообщении.При заполнении онлайн-заявки пользователь сам выбирает желаемую дату проведения работ.
После отправки заявления с пользователем свяжется представитель Мособлгаза, чтобы подтвердить выбранную дату или, в случае необходимости, назначить другую. Акт о выполнении работ поступит в личный кабинет заявителя, его нужно будет заверить электронной подписью.
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