Видеокамеры с ИИ за три месяца выявили в Подмосковье 100 тыс. нарушений

Фото: Мингосуправления ИТ и связи МО
Внедрённый в камеры системы «Безопасный регион» искусственный интеллект в I квартале этого года помог выявить более 100 тыс. нарушений в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«В регионе реализуют 10 проектов, в которых ИИ работает через систему «Безопасный регион». Через видеокамеры нейросеть следит за чистотой на улицах, фиксирует неправильную парковку, выявляет безнадзорных животных. В первом квартале 2025-го ИТ-дуэт помог оперативно выявить более 100 тыс. нарушений в различных сферах», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Как отметили в министерстве, за три месяца искусственный интеллект помог обнаружить около 79 тыс. нарушений порядка на улицах Подмосковья в рамках проекта «Чистая территория». В основном речь шла о не вывезенном снеге и мусоре на контейнерных площадках.
В рамках других ИИ-проектов выявлены 8 тыс. эпизодов незаконной торговли на улицах, 4 тыс. случаев очередей на остановках общественного транспорта. Зафиксировано 670 автомобилей, припаркованных на территории контейнерной площадки.
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Как отметили в министерстве, за три месяца искусственный интеллект помог обнаружить около 79 тыс. нарушений порядка на улицах Подмосковья в рамках проекта «Чистая территория». В основном речь шла о не вывезенном снеге и мусоре на контейнерных площадках.
В рамках других ИИ-проектов выявлены 8 тыс. эпизодов незаконной торговли на улицах, 4 тыс. случаев очередей на остановках общественного транспорта. Зафиксировано 670 автомобилей, припаркованных на территории контейнерной площадки.
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Лора Луганская