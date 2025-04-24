Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы МФЦ в майские праздники

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Подмосковные офисы «Мои документы» в период майских праздников будут работать по особому графику, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«1 и 9 мая офисы МФЦ в Подмосковье будут закрыты. 2-3, 5-6 и 7 мая все МФЦ работают в обычном режиме. А 4 и 8 мая будут открыты только МФЦ с семидневной рабочей неделей», — говорится в сообщении.С 10 мая все отделения МФЦ в Московской области вернутся к работе в обычном режиме.
Жителям также рекомендуется записываться на приём в МФЦ заранее. Это необязательно, но такая запись сделает визит удобнее. Записаться можно через подмосковный портал госуслуг, мобильное приложение «Добродел», через чат-бота в Telegram или по телефону 112, добавочный 6.
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Лев Каштанов