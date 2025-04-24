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Жителям Подмосковья рассказали о режиме работы МФЦ в майские праздники

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

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Подмосковные офисы «Мои документы» в период майских праздников будут работать по особому графику, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«1 и 9 мая офисы МФЦ в Подмосковье будут закрыты. 2-3, 5-6 и 7 мая все МФЦ работают в обычном режиме. А 4 и 8 мая будут открыты только МФЦ с семидневной рабочей неделей», — говорится в сообщении.
С 10 мая все отделения МФЦ в Московской области вернутся к работе в обычном режиме.

Жителям также рекомендуется записываться на приём в МФЦ заранее. Это необязательно, но такая запись сделает визит удобнее. Записаться можно через подмосковный портал госуслуг, мобильное приложение «Добродел», через чат-бота в Telegram или по телефону 112, добавочный 6.

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На госпортале Подмосковья запустили рассылку уведомлений о дате проверки газа
24 апреля 2025, 12:14

Фото: istockphoto.com/Gangis_Khan

Новая опция появилась на портале госуслуг Московской области: теперь в личный кабинет пользователей будут приходить уведомления о дате проведения планового техобслуживания газового оборудования в квартире, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Первые уведомления направят пользователям регионального портала госуслуг уже в конце апреля. В уведомлениях будет указана дата и время проведения технического обслуживания газового оборудования по конкретному адресу», — объяснила глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.
Она добавила, что новый сервис даёт возможность сразу же по приходу уведомления дать согласие на получения акта о проведённых работ в электронном виде. Для этого пользователю достаточно заполнить онлайн-форму.

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В Звенигороде начался снос многоэтажки, простоявшей недостроенной 15 лет
24 апреля 2025, 11:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Работы по сносу недостроенного многоквартирного жилого дома начались на улице Радужная в звенигородском микрорайоне Южный, здание оставалось заброшенным в течение 15 лет, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Пятиэтажный двухсекционный дом на 50 квартир начали строить на Радужной улице в начале 2000-х гг. В 2010 году строительство было остановлено. Со временем недострой обветшал. Проверка показала, что здание находится в аварийном состоянии, поэтому его включили в список на ликвидацию. В настоящее время на объекте ведётся разбор конструкций и вывоз строительного мусора», — говорится в сообщении.
Завершить снос и полностью расчистить участок планируется до конца апреля.

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Тринадцати ступинцам вручили членские карточки Ассоциации ветеранов СВО
24 апреля 2025, 11:17

Сергей Мужальских (слева).Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Встречу с участниками специальной военной операции провёл глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, в ходе встречи 13 человек получили членские карточки Ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ассоциация ветеранов спецоперации создана по инициативе президента России и губернатора Московской области. Уверен, что члены ассоциации станут надёжными соратниками в реабилитации ветеранов после ранений, их социальной адаптации и трудоустройстве. Будем сотрудничать и помогать друг другу», — сказал Сергей Мужальских.
Главой ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО является Александр Милько. За два месяца членами этого отделения стали 60 человек. Узнать о деятельности ассоциации можно по телефону: 8 (951) 829-04-04 или через Telegram-канал.

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В Подмосковье на майских праздниках перейдут на усиленный вывоз мусора
24 апреля 2025, 10:34

Фото: istockphoto.com/Miravision

На усиленный режим работы перейдут региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Московской области во время майских праздников, чтобы справиться с ростом объёма мусора в садоводческих товариществах, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Традиционно на майских праздниках дачники убирают участки после зимы и приступают к огородным работам, из-за чего ежегодно в этот период растёт объём отходов. Поэтому в течение всех праздничных дней мусор будут вывозить чаще», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что на контейнерных площадках Московской области в преддверии летнего сезона увеличивают количество мусорных баков и устанавливают дополнительные бункеры для крупногабаритных отходов.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 24 апреля достигла шести баллов
24 апреля 2025, 10:13

Фото: istockphoto.com/Miravision

На шесть баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 24 апреля, основные сложности с проездом наблюдаются на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Заторы отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более миллиона машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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