На госуслугах Подмосковья можно подать заявку на пересмотр тарифов на транспортные услуги

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На портале госуслуг Московской области обновлена услуга по установлению тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь организации, которые занимаются перевозкой грузов, ремонтом подвижного состава, погрузкой и разгрузкой составов и т. д., могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов. Новая процедура появилась на портале госуслуг Подмосковья. Оформить заявку можно онлайн в личном кабинете», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
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Дайана Хусинова