В феврале по просьбам жильцов обновили полы в 110 подмосковных подъездах

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Более чем в 110 подмосковных подъездах в феврале провели ремонт напольного покрытия по заявкам жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Восстановление конструкций полов, ступеней и лестниц в подъездах проводят для поддержания безопасности и комфорта жителей многоквартирных домов. Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда определяют чёткие требования к состоянию напольных покрытий в местах общего пользования. Следить за их чистотой, устранять повреждения и восстанавливать защитно-отделочные покрытия обязаны управляющие организации.
Если там не реагируют на обращения, следует направить сообщение в территориальный отдел министерства.
Читайте также:
В Бронницах обновили газовое оборудование 102-летней участнице войны
Число случаев незаконного сброса отходов в Подмосковье снизилось в четыре раза
В Подмосковье за месяц отремонтировали 50 подъездов по заявкам жителей
«В прошлом месяце жители Подмосковья обращались в региональную Единую диспетчерскую службу с просьбой отремонтировать полы, ступени и лестниц в подъездах. При содействии инспекторов Минчистоты специалисты управляющих организаций провели ремонт этих элементов за февраль более чем в 110 подъездах МКД», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что при обнаружении нарушения целостности ступеней, лестниц и полов в подъездах нужно обращаться в свою управляющую организацию.
Если там не реагируют на обращения, следует направить сообщение в территориальный отдел министерства.
Читайте также:
В Бронницах обновили газовое оборудование 102-летней участнице войны
Число случаев незаконного сброса отходов в Подмосковье снизилось в четыре раза
В Подмосковье за месяц отремонтировали 50 подъездов по заявкам жителей
Лора Луганская