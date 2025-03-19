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В феврале по просьбам жильцов обновили полы в 110 подмосковных подъездах

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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Более чем в 110 подмосковных подъездах в феврале провели ремонт напольного покрытия по заявкам жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Восстановление конструкций полов, ступеней и лестниц в подъездах проводят для поддержания безопасности и комфорта жителей многоквартирных домов. Правила и нормы технической эксплуатации жилфонда определяют чёткие требования к состоянию напольных покрытий в местах общего пользования. Следить за их чистотой, устранять повреждения и восстанавливать защитно-отделочные покрытия обязаны управляющие организации.
«В прошлом месяце жители Подмосковья обращались в региональную Единую диспетчерскую службу с просьбой отремонтировать полы, ступени и лестниц в подъездах. При содействии инспекторов Минчистоты специалисты управляющих организаций провели ремонт этих элементов за февраль более чем в 110 подъездах МКД», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что при обнаружении нарушения целостности ступеней, лестниц и полов в подъездах нужно обращаться в свою управляющую организацию.

Если там не реагируют на обращения, следует направить сообщение в территориальный отдел министерства.

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Пять раменских посёлков лишились определений «рабочий» и «дачный»
19 марта 2025, 18:56

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Из официальных названий пяти населённых пунктов Раменского муниципального округа исключены слова «рабочий посёлок» и «дачный посёлок». Изменится ли что-либо для жителей, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Новые требования к категории «посёлок городского типа» распространили на Быково, Ильинский, Кратово, Родники и Удельную. Согласно Закону Московской области от 11 сентября 2024 года, посёлок городского типа определяется как «административно-территориальная единица с населением не менее 5 тыс. человек, являющаяся экономическим и социальным центром», – говорится в сообщении.
Ранее в категорию «посёлок городского типа» входили рабочие посёлки с промышленными объектами и дачные посёлки для отдыха населения.

Для жителей этих населённых пунктов изменения носят формальный характер. Они не повлекут корректировки тарифов на коммунальные услуги и энергоснабжение. Дифференциация тарифов в сфере ЖКХ и энергетики осуществляется только по статусу «город-село».

Кроме того, не нужно будет менять документы территориального планирования, то есть генплан, и градостроительного зонирования, то есть правила землепользования и застройки.

Статус территориальных единиц Быково, Ильинский, Кратово, Родники и Удельная изменится на «посёлок городского типа, административно подчинённый городу областного подчинения».

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#подмосковье
#московская область
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Молодёжь Раменского отметила воссоединение Крыма с Россией в городском парке
19 марта 2025, 18:42

Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Раменский молодёжный центр провёл в городском парке митинг в честь исторической даты – 11-летия воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«После митинга студенты Раменского колледжа организовали бодрую зарядку. Участники отправились на спортивную пробежку вокруг Борисоглебского озера, где каждый смог насладиться чистым воздухом и зарядиться энергией. В завершении мероприятия собравшиеся угостились горячим чаем и обменялись впечатлениями в тёплой, дружеской атмосфере», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Раменского м. о.

Как отметили в администрации, проведение подобных активных мероприятий помогает сплотить жителей округа и формирует у людей активную гражданскую позицию.

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Для бизнеса в подмосковных индустриальных парках доступно более 2,5 тыс. га земли
19 марта 2025, 17:46

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Инвесторам в подмосковных индустриальных парках доступно более 2,5 тыс. га земли. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для реализации инвестиционных проектов в промышленности и не только в индустриальных парках Московской области бизнесу доступно 2527 га. Это территории либо с уже готовой инфраструктурой, либо площадки, где она будет создана. Там можно построить предприятия любого масштаба», – пояснила Зиновьева.
Всего в области работают 72 индустриальных парка, 27 – на этапе создания.
«Крупные рынки сбыта продукции – рядом, работают актуальные программы господдержки. Сопровождение в реализации обеспечивает инвестиционный блок подмосковного правительства», – добавила зампред.
По данным подмосковного Мининвеста, площадь действующих и создаваемых индустриальных парков региона уже приблизилась к отметке в 7 тыс. га.

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В Электростали благоустроят сквер «Защитникам неба» с памятником «Зенитка»
19 марта 2025, 17:06

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

В Электростали в этом году планируют обновить сквер «Защитникам неба» площадью 1,4 га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Сквер посвящён бойцам 347-го артиллерийско-зенитного полка, защищавшим небо над округом во время Великой Отечественной войны. В нём установлен знаменитый памятник «Зенитка».
«Мы постоянно благоустраиваем места памяти Великой Отечественной войны. Ежегодно устанавливаем стелы трудовой и воинской доблести, приводим в порядок мемориальные комплексы. В этом году пройдёт благоустройство стел и нескольких значимых территорий, в том числе сквера «Защитникам неба» в Электростали», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Работы будут включать создание новых пешеходных и велодорожек, устройство зон отдыха, установку скамеек и урн, улучшение навигации и освещения. Территорию озеленят, а для повышения безопасности установят видеонаблюдение.

Благоустройство пройдёт по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Сквер расположен недалеко от входа в парк «Авангард», благоустроенный в 2023 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Парки в лесу».

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Воробьёв объявил о старте строительства третьей очереди индустриального парка «Есипово»
Стартует строительство третьей очереди индустриального парка «Есипово»
19 марта 2025, 16:57

Фото: https://t.me/vorobiev_live

В Солнечногорске начинается строительство третьей очереди государственного индустриального парка «Есипово». Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«До конца года планируем провести все необходимые инженерные коммуникации, построить дороги и транспортные развязки. Особое внимание уделим благоустройству. Объём инвестиций в новый проект составит 1,4 млрд рублей. После запуска третьей очереди в «Есипово» появится более 2,5 тыс. рабочих мест. Площадь парка увеличится на 31 га», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
По словам Воробьёва, первые две очереди индустриального парка уже заполнены, поэтому необходимо расширение. Он добавил, что уже есть потенциальные резиденты, готовые освоить более трети новой территории.

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