В Электростали благоустроят сквер «Защитникам неба» с памятником «Зенитка»

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В Электростали в этом году планируют обновить сквер «Защитникам неба» площадью 1,4 га. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Сквер посвящён бойцам 347-го артиллерийско-зенитного полка, защищавшим небо над округом во время Великой Отечественной войны. В нём установлен знаменитый памятник «Зенитка».
Благоустройство пройдёт по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сквер расположен недалеко от входа в парк «Авангард», благоустроенный в 2023 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Парки в лесу».
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«Мы постоянно благоустраиваем места памяти Великой Отечественной войны. Ежегодно устанавливаем стелы трудовой и воинской доблести, приводим в порядок мемориальные комплексы. В этом году пройдёт благоустройство стел и нескольких значимых территорий, в том числе сквера «Защитникам неба» в Электростали», – рассказал зампред правительства – министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Работы будут включать создание новых пешеходных и велодорожек, устройство зон отдыха, установку скамеек и урн, улучшение навигации и освещения. Территорию озеленят, а для повышения безопасности установят видеонаблюдение.
Благоустройство пройдёт по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сквер расположен недалеко от входа в парк «Авангард», благоустроенный в 2023 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Парки в лесу».
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Лора Луганская