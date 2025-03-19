Пять раменских посёлков лишились определений «рабочий» и «дачный»

Фото: пресс-служба Раменского м. о.
Из официальных названий пяти населённых пунктов Раменского муниципального округа исключены слова «рабочий посёлок» и «дачный посёлок». Изменится ли что-либо для жителей, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Новые требования к категории «посёлок городского типа» распространили на Быково, Ильинский, Кратово, Родники и Удельную. Согласно Закону Московской области от 11 сентября 2024 года, посёлок городского типа определяется как «административно-территориальная единица с населением не менее 5 тыс. человек, являющаяся экономическим и социальным центром», – говорится в сообщении.Ранее в категорию «посёлок городского типа» входили рабочие посёлки с промышленными объектами и дачные посёлки для отдыха населения.
Для жителей этих населённых пунктов изменения носят формальный характер. Они не повлекут корректировки тарифов на коммунальные услуги и энергоснабжение. Дифференциация тарифов в сфере ЖКХ и энергетики осуществляется только по статусу «город-село».
Кроме того, не нужно будет менять документы территориального планирования, то есть генплан, и градостроительного зонирования, то есть правила землепользования и застройки.
Статус территориальных единиц Быково, Ильинский, Кратово, Родники и Удельная изменится на «посёлок городского типа, административно подчинённый городу областного подчинения».
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Лора Луганская