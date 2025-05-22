На госуслугах Подмосковья теперь можно оформить лесной участок в пользование

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В Подмосковье стала доступна новая комплексная услуга: оформить лесной участок в аренду теперь можно на одной странице регионального портала госуслуг, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь для жителей региона появился новый комплекс услуг, благодаря которому можно на одной странице портала совершить все необходимые действия для получения лесного участка. Услугой могут воспользоваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также юридические лица», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
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