Жителям Подмосковья рассказали, куда сдать аэрозольные баллончики на переработку

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Около 60% аэрозольных баллонов изготавливаются из лужёной стали, остальные 40% — из алюминия. Оба металла пригодны для вторичной переработки, поэтому использованные баллоны следует отправлять в контейнеры для вторсырья — синие баки, размещённые на контейнерных площадках, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
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