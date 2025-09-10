На губернаторских каруселях в Подмосковье прокатились более 20 тыс. человек

10 сентября 2025, 15:52

Видео: пресс-служба Минблагоустройства МО

Более 20 тысяч человек прокатились на восьми бесплатных каруселях проекта «Сказка» в Московской области в первую неделю сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.





Проект «Сказка» был реализован в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьёва.





«За период с 1 по 7 сентября число посетителей губернаторских каруселей составило более 20,74 тыс. человек», — уточняется в сообщении.