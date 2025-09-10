На губернаторских каруселях в Подмосковье прокатились более 20 тыс. человек
Видео: пресс-служба Минблагоустройства МО
Более 20 тысяч человек прокатились на восьми бесплатных каруселях проекта «Сказка» в Московской области в первую неделю сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.
Проект «Сказка» был реализован в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьёва.
«За период с 1 по 7 сентября число посетителей губернаторских каруселей составило более 20,74 тыс. человек», — уточняется в сообщении.Самым популярным оказался аттракцион, установленный в Ногинске. Там насчитали 5 тысяч посетителей. А второе и третье места по популярности поделили карусели в Чехове и Сергиевом Посаде, где прокатились по 3,5 тыс. человек.
Все губернаторские карусели работают с 11:00 до 20:00 каждый день, кроме понедельника и вторника. Другой график только у карусели в Домодедове — она работает без выходных.