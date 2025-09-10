В Подольске заасфальтировали 24 пешеходные дорожки

10 сентября 2025, 15:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

24 «народные тропы» общей протяжённостью около полутора километров заасфальтировали в городском округе Подольск за лето. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Проложенные жителями тропинки благоустроили в Подольске в районе улицы Багратиона, на Октябрьском проспекте, в Пахринском проезде, рядом с улицей Свердлова, между улицами Первомайская и Циолковского в микрорайоне Климовск и по ряду других адресов.



В настоящее время работы по благоустройству продолжаются.





«До конца сентября обустроим ещё четыре дорожки — на Ленинградской улице и в микрорайонах Климовск и Высотный. Уже формируем список локаций на 2026 год», — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.