Жителей Подмосковья предупредили о последствиях проникновения на энергообъекты
Проникновение на закрытую территорию объектов энергетической инфраструктуры опасно для здоровья и грозит уголовным преследованием. Предупреждение об этом выпустили в министерстве энергетики Московской области.
Специалисты регионального Минэнерго отметили, что в России участились попытки нанести вред энергообъектам. К этим действиям россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают деньги за выполнение таких заданий, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают граждан действовать по их указаниям.
Порча энергооборудования расценивается как диверсия. Это тяжкое уголовное преступление, поэтому россиянам следует немедленно сообщать о таких предлжениях в ФСБ по телефону: +7-800-224-22-22.
В областном Минэнерго также напомнили, что на территории объектов энергетики можно получить смертельный удар током, даже не прикасаясь к самому оборудованию. Кроме того, вмешательство в работу системы электроснабжения может обесточить дома, школы, детские сады, больницы и предприятия. Существует также опасность возникновения пожара и нанесения серьёзного вреда экологии.
Граждан призвали быть бдительными и сообщать в полицию о подозрительных действиях или людях рядом с объектами энергетики.
