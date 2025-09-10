Жителей Подмосковья предупредили о последствиях проникновения на энергообъекты

10 сентября 2025, 15:19

оригинал Фото: istockphoto.com/TebNad

Проникновение на закрытую территорию объектов энергетической инфраструктуры опасно для здоровья и грозит уголовным преследованием. Предупреждение об этом выпустили в министерстве энергетики Московской области.