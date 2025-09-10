В Павловском Посаде выбрали Молодёжный парламент
В Павлово-Посадском городском округе состоялись выборы в Молодёжный парламент при Совете депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Заявки на конкурс подали 19 кандидатов, из которых конкурсной комиссии предстояло выбрать 15 сильнейших. В отборе участвовали школьники и студенты.
«Конкурс прошёл очень интересно, участники подготовили самопрезентации. Ребятам задавали вопросы, на которые они давали достойные ответы. Поздравляю всех победителей. А тем, кто не прошёл, не стоит отчаиваться – дел хватит для всех», – сказал депутат Совета депутатов городского округа Василий Ерохин.
В составе конкурсной комиссии были депутаты Павлово-Посадского городского округа, руководители учебных заведений, представители администрации, а также депутат Мособлдумы Линара Самединова.