В Павловском Посаде выбрали Молодёжный парламент

10 сентября 2025, 15:47

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павлово-Посадском городском округе состоялись выборы в Молодёжный парламент при Совете депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Заявки на конкурс подали 19 кандидатов, из которых конкурсной комиссии предстояло выбрать 15 сильнейших. В отборе участвовали школьники и студенты.



«Конкурс прошёл очень интересно, участники подготовили самопрезентации. Ребятам задавали вопросы, на которые они давали достойные ответы. Поздравляю всех победителей. А тем, кто не прошёл, не стоит отчаиваться – дел хватит для всех», – сказал депутат Совета депутатов городского округа Василий Ерохин.