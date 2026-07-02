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На «ГжельФесте» в селе Речицы лучшие работы представят 30 художников

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В селе Речицы Раменского муниципального округа 11 июля, в субботу, состоится юбилейный V Фестиваль авторской керамики «ГжельФест». Его организует Союз гжельских мастеров, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Свои лучшие работы на фестивале представят 30 художников – членов союза.

«Гости увидят как произведения уже известных авторов, так и поделки юных мастеров из Детской школы искусств «Гжель». Весь день на глазах зрителей будет проходить обжиг двухметровой скульптуры. В вечером все увидят результат работы огня. В рамках фестиваля состоятся экскурсии в Музей Союза гжельских мастеров и музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова». Для посетителей пройдут мастер-классы по изготовлению фарфора и гончарному искусству», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На территории проведения фестиваля будет работать кафе, а живая музыка создаст непринуждённую атмосферу. Вход на мероприятие свободный.
Лора Луганская

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