На «ГжельФесте» в селе Речицы лучшие работы представят 30 художников
В селе Речицы Раменского муниципального округа 11 июля, в субботу, состоится юбилейный V Фестиваль авторской керамики «ГжельФест». Его организует Союз гжельских мастеров, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Свои лучшие работы на фестивале представят 30 художников – членов союза.
«Гости увидят как произведения уже известных авторов, так и поделки юных мастеров из Детской школы искусств «Гжель». Весь день на глазах зрителей будет проходить обжиг двухметровой скульптуры. В вечером все увидят результат работы огня. В рамках фестиваля состоятся экскурсии в Музей Союза гжельских мастеров и музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова». Для посетителей пройдут мастер-классы по изготовлению фарфора и гончарному искусству», – рассказали в ведомстве.
На территории проведения фестиваля будет работать кафе, а живая музыка создаст непринуждённую атмосферу. Вход на мероприятие свободный.