На хоккейном турнире в Подмосковье поставили рекорд России по буллитам

29 мая 2025, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Всероссийский межрегиональный женский любительских турнир по хоккею «Второе дыхание» завершился в подмосковном Домодедове. Для того, чтобы определить победителя, игрокам пришлось провести 62 послематчевых буллита, что является рекордом России на турнирах такого уровня. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.







«В финал вышли домодедовская команда «Авангард» и питерская «GT». Основное время игры завершилось со счётом 1:1, поэтому победителя пришлось определять с помощью буллитов. Для этого каждой команде понадобилось по 31 броску. В результате победу одержали представительницы Санкт-Петербурга, а у подмосковной команды — серебро турнира», — говорится в сообщении.