«Карпина построить сложно»: Овчинников оценил перспективы тренера в московском «Динамо»
Овчинников прокомментировал назначение Карпина главным тренером «Динамо»
Российский тренер Валерий Овчинников рассказал про перспективы Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо». Его назначение ожидается в ближайшее время, сообщает «РБ Спорт».
«Карпина построить довольно сложно», — заявил Овчинников, отвечая на вопрос про сложности работы в клубе с «милицейским» прошлым.Он также отметил, что все будет зависеть от того, как Карпин выстроит диалог с руководителями «Динамо», как подготовит команду и какие результаты она принесет в чемпионате.
Кроме того, Овчинников рассказал о современной проблеме, когда менеджеры клубов «слишком лезут в футбольные дела», желая на этом быстро и много заработать.
«Они думают, что все решают деньги. <…> В команду надо десятилетиями вкладывать, чтобы получить какую-то отдачу. И то не факт, что она будет», — добавил он.На вопрос о том, как Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной, Овчинников объяснил, что это возможно до тех пор, пока сборная не вернется на международную арену.