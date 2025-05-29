Спортсмены из Щёлкова завоевали бронзу Всероссийских соревнований по шашкам

29 мая 2025, 17:04

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Щёлковские мастера шашек стали призёрами Всероссийских соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» по русским шашкам среди общеобразовательных организаций завершились в Краснодарском крае на побережье Чёрного моря, в санаторно-курортном комплексе «Аквалоо». Они проходили с 19 по 29 мая. На финальном этапе турнира встретились 23 команды из 20 регионов страны.

«В составе команды школы №12 имени В.П. Чкалова выступали воспитанники спортшколы олимпийского резерва городского округа Щёлково София Сычёва, Макар Поспелов, Айтуган и Аскар Салиховы. Сильнейших игроков определяли по швейцарской системе в девять туров. В итоге шашисты из Щёлкова завоевали бронзовую медаль», – рассказали в пресс-службе.