На Савёловском направлении МЖД назначили компенсационные автобусы

18 августа 2026, 19:31

оригинал Фото: АО «Центральная ППК»

Компания «Центральная ППК» назначила на 19 и 20 августа компенсационные автобусы. Такое решение принято в связи с изменениями в графике движения пригородных поездов на Савёловском направлении, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





От станции Дмитров автобусы будут отправляться в 13:30 с остановками на станции Вербилки; платформе Запрудня; автобусных остановках «Темпы», «Мельдино-1»; «2-й участок»; «Карманово»; станциях Большая Волга и Дубна.

«Расписание составлено с учётом корректировок графика движения электропоездов. В зависимости от дорожной ситуации на маршрут могут выйти один или несколько автобусов. Для проезда нужно предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на этом маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования», – отметили в ЦППК.