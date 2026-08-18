В Московской области строят 15 объектов здравоохранения
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверили ход строительства поликлиники на 400 посещений в смену в микрорайоне Алексеевская Роща. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Рабочий выезд провели в рамках масштабной программы обновления медицинской инфраструктуры региона.
«В этом году в Подмосковье в стадии проектирования и строительства находится 15 медицинских учреждений. Открытие семи запланировано на этот год. Ещё часть, в том числе поликлинику в Балашихе, завершат в следующем году», – рассказал Брынцалов.Поликлинику очень ждут жители. Изначально планировалось, что медицинские услуги там будут доступны только взрослым. Однако позже по просьбе горожан предусмотрели ещё и детское отделение. Оно будет расположено на первом этаже пятиэтажного здания.
Лаборатория, терапевтическое и хирургическое отделения займут второй, третий и четвёртый этажи. Цокольный этаж отведут под технические и служебные помещения.
«Оборудование, включая аппараты МРТ, УЗИ, уже закуплено. План введения поликлиники – второй квартал следующего года. Оснащение оборудованием – важная часть, но главное то, что учреждение должно быть укомплектовано специалистами, в том числе узкопрофильными. Эта работа тоже активно ведётся», – подчеркнул Брынцалов.Руководитель строительной площадки Валерий Прокопенко рассказал, что готовность объекта превысила 70%. Сейчас идут кладочные и отделочные работы, устройство инженерных сетей. Поликлиника будет отличаться уникальным дизайном.
«Здесь применены выступающие конструкции. У нас также будет много витражного остекления, зенитных фонарей. Зелёные насаждения появятся внутри самой поликлиники и на крыше здания», – поделился планами ПрокопенкоРазвитие сферы здравоохранения в Балашихе ведётся системно. С 2017 года в 11 зданиях города открыто 13 новых поликлинических подразделений. Ремонтируются действующие учреждения, добавил Юров.