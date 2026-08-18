Росгвардейцы задержали похитителей электроники из подмосковных сетевых магазинов

18 августа 2026, 20:02

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали двоих подозреваемых в хищении электронных товаров из известных гипермаркетов Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта на 24-м километре МКАД.

«Прибывшие на вызов правоохранители выяснили, что 32-летний и 28-летний уроженцы одной из стран ближнего зарубежья воспользовались отсутствием персонала в торговом зале и начали снимать антикражные магнитные датчики с понравившихся товаров. После этого они сложили гаджеты в карманы одежды и сумку. Миновав кассовые зоны без оплаты, воры попытались покинуть торговый центр. Однако их заметили работники службы безопасности и нажали тревожную кнопку», – рассказали в ведомстве.