На инвестиционном совете в Раменском обсудили подключение к инженерным сетям
В Раменском муниципальном округе прошло заседание инвестиционного совета, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Это главная площадка прямого диалога между инвесторами, представителями руководства округа и таких ресурсоснабжающих организаций, как Россети, Мособлгаз и Водоканал.
Инвестиционный совет – эффективный инструмент оперативного решения вопросов, с которыми сталкиваются инвесторы на всех этапах реализации проектов от оформления документов и строительства до эксплуатации объектов.
«Главной темой заседания был вопрос подключения к инженерным сетям. Руководители компаний, уже реализующих или планирующих проекты в Раменском округе, представили свои задачи. Некоторые сложности с подключением к электро-, газо- и водоснабжению успешно разрешили прямо в ходе обсуждения», – рассказали в администрации.
Оставшиеся задачи взяли в работу. Инвесторы получат ответы в ближайшее время. Представители компаний и инженерных служб обменялись контактами для оперативного взаимодействия.
Как добавили в пресс-службе, такие заседания будут проводить не реже раза в квартал, а при необходимости и чаще.