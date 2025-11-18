На инвестиционном совете в Раменском обсудили подключение к инженерным сетям

18 ноября 2025, 21:48

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском муниципальном округе прошло заседание инвестиционного совета, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Это главная площадка прямого диалога между инвесторами, представителями руководства округа и таких ресурсоснабжающих организаций, как Россети, Мособлгаз и Водоканал.





Инвестиционный совет – эффективный инструмент оперативного решения вопросов, с которыми сталкиваются инвесторы на всех этапах реализации проектов от оформления документов и строительства до эксплуатации объектов.

«Главной темой заседания был вопрос подключения к инженерным сетям. Руководители компаний, уже реализующих или планирующих проекты в Раменском округе, представили свои задачи. Некоторые сложности с подключением к электро-, газо- и водоснабжению успешно разрешили прямо в ходе обсуждения», – рассказали в администрации.