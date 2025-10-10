Достижения.рф

На историческом фестивале в Щёлкове показали реконструкцию Брусиловского прорыва

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Более 20 клубов реконструкторов стали участниками военно-исторического фестиваля имени Андрея Царёва «Прорыв», который состоялся в Центральном музее ВВС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.



«Масштабное мероприятие посвящено памяти 209-го пехотного Богородского полка. Они погрузило гостей в атмосферу героического прошлого. Центральным событием стала реконструкция одного из ключевых моментов Первой мировой войны – Брусиловского прорыва 1916 года. Зрители ощутили дух того времени, став свидетелями яркого и драматичного воссоздания исторических событий», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
В фестивале участвовали военно-исторические клубы реконструкции из Москвы, Йошкар-Олы, Казани, Санкт-Петербурга, Тывы, Нижнего Новгорода и других городов и регионов России.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0