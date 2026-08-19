На канализационных сетях Подмосковья устранили за неделю более 200 засоров
203 засора устранили на сетях водоотведения в Московской области за минувшую неделю специалисты Мособлводоканала. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Показатели прошлой недели стали самыми низкими с начала лета. При этом аварийные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме.
«Главной причиной засоров остаётся неправильная эксплуатация канализации. Туда смывают предметы гигиены, влажные салфетки и сливают жир. Это приводит к сужению труб за счёт налёта и формированию пробок из нерастворимых в воде материалов», — говорится в сообщении.Во избежание засоров специалисты настоятельно советуют смывать в канализацию только продукты жизнедеятельности и туалетную бумагу, установить на сливных отверстиях защитные сетки, которые задержат очистки и волосы, а жир со сковородок сливать в специальную ёмкость, давать остыть и выбрасывать вместе с твёрдыми отходами.