На канализационных сетях Подмосковья устранили за неделю более 200 засоров

19 августа 2026, 13:31

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

203 засора устранили на сетях водоотведения в Московской области за минувшую неделю специалисты Мособлводоканала. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Показатели прошлой недели стали самыми низкими с начала лета. При этом аварийные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме.





«Главной причиной засоров остаётся неправильная эксплуатация канализации. Туда смывают предметы гигиены, влажные салфетки и сливают жир. Это приводит к сужению труб за счёт налёта и формированию пробок из нерастворимых в воде материалов», — говорится в сообщении.