В деревне Судниково открыли кабинет врача общей практики с постом скорой помощи
Кабинет врача общей практики, включающий подстанцию скорой помощи на две бригады, открыли в деревне Судниково Волоколамского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Медучреждение построили в рамках реализации госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В одноэтажном здании общей площадью 710 квадратных метров размещаются кабинеты врачей, включая стоматолога, процедурная, прививочная и лаборатория. Кроме того, там есть палата дневного стационара, аптека, отделение физиотерапии, а также подстанция скорой помощи. Объект оборудован современной техникой», — говорится в сообщении.За смену в медицинском учреждении смогут принимать до 50 пациентов.