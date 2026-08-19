В Коломне завершили капремонт корпуса школы №14
Корпус коломенской школы №14, расположенный на улице Зайцева, капитально отремонтировали. Он откроется для учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт провели в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В здании площадью 2 168 квадратных метров обновили фасад, кровлю и входную группу, поменяли системы водоснабжения, канализации и отопления, сантехнику и оконные блоки, установили системы пожарной безопасности и вентиляции, провели отделку помещений и расставили там новую мебель», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.Он добавил, что всего в этом году в Подмосковье 1 сентября откроются 49 капитально отремонтированных школ.