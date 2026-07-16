На канализационных сетях Подмосковья за неделю устранили более 230 засоров
Свыше 230 засоров канализации прочистили в разных округах Подмосковья специалисты Мособлводоканала за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Причиной всех засоров стало попадание в канализацию непредназначенных для этого предметов.
«Основные проблемы вызывают влажные салфетки, так как они в отличие от туалетной бумаги не растворяются в воде, цепляются за шероховатости стыков или налёт жира и быстро разрастаются в ком мусора», — говорится в сообщении.К засорам приводит также смывание средств гигиены, потому что они моментально разбухают и блокируют трубы, наполнителя из лотков, создающего бетонные пробки, и жира и масла, образующих липкий слой на стенках труб, к которому прилипают остатки пищи.