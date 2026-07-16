В волонтёрском форуме в Подольске приняли участие 30 начинающих добровольцев
Первый окружной форум «Волонтёры Подмосковья» провели в Подольске в среду, 15 июля. В его работе приняли участие 30 местных жителей, только начинающих свой путь в этой сфере, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Площадку для мероприятия предоставил молодёжный центр «Территория будущего». Главным спикером стала региональный координатор движения «Волонтёры Подмосковья» Екатерина Халикова.
«Она рассказала о целях, структуре и перспективах движения, о роли волонтёров на различных мероприятиях и акциях, а также о том, как стать членом «Волонтёров Подмосковья», — говорится в сообщении.В рамках форума также состоялся круглый стол с представителями общественных объединений Подольска, на котором они рассказали о своей деятельности.
Форум организовали при поддержке министерства информации и молодёжной политики Московской области. Полная информация о том, как стать волонтёром, размещается на сайте ведомства, а все адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» — на официальном портале движения.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.