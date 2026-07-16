В лесу под Талдомом нашли заблудившегося 86-летнего грибника

16 июля 2026, 13:31

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86-летнего москвича, ушедшего за грибами в лес рядом с деревней Попадьино Талдомского округа и заблудившегося, выручили работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В службу экстренных вызовов «Система-112» в семь вечера 14 июля позвонили обеспокоенные родственники пожилого мужчины. Они рассказали, что он потерял ориентиры и не знает, куда идти.





«Спасатели дозвонились до пенсионера, и он объяснил им, где именно входил в лес. Определив зону поиска, специалисты вместе с добровольцами из отряда «ЛизаАлерт» приступили к работе. Они включили звуковой сигнал и по мере продвижения уточняли у мужчины, слышит ли он его», — говорится в сообщении.