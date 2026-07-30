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На канализационных сетях Подмосковья за неделю устранили более 270 засоров

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

273 канализационных засора ликвидировали специалисты Мособлводоканала в Подмосковье за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Причинами засоров стала неправильная эксплуатация канализации жителями.

«В абсолютном большинстве случаев канализационные засоры происходят из-за попадания в систему непредназначенных для этого предметов — влажных салфеток, средств гигиены и пищевых отходов», — говорится в сообщении.
Салфетки скапливаются на стыках и жировых отложениях, гигиенические прокладки и подгузники впитывают влагу, разбухают и перекрывают просвет труб, а пищевые отходы и жиры формируют твёрдые пробки, сужающие путь воды вплоть до полного перекрытия.

Для устранения засоров используется специальное оборудование — каналопромывочные машины и илососы.
Лев Каштанов

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