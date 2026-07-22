В парке Лотошина провели мастер-класс по изготовлению фликеров
Мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов провела для юных посетителей Лотошинского парка культуры и отдыха сотрудница местного отделения Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Мероприятие состоялось в рамках акции «Свет дарит жизнь! Засветись».
«Участники мастер-класса вырезали по трафаретам из световозвращающей плёнки яркие наклейки, которые стали основой для брелоков-фликеров», — говорится в сообщении.В ходе занятия автоинспектор напомнила ребятам, как правильно вести себя рядом с дорогой и переходить проезжую часть по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам. Она подчеркнула, что важно быть внимательным даже в том случае, если идёшь на зелёный свет.