На канализационных сетях Подмосковья за неделю устранили около 270 засоров
268 засоров на сетях канализации Московской области устранили за минувшую неделю аварийные бригады Мособлводоканала. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Подавляющее большинство засоров возникают из-за нарушения правил использования канализации.
«Главными источниками тампонад остаются тряпичные изделия и влажные салфетки», — отмечается в сообщении.Для устранения засоров специалисты используют гибкий стальной сантехнический трос со специальной насадкой. С её помощью затор пробивают или подцепляют застрявшие предметы и вытаскивают их наружу. Если трос не справляется, применяется специальная техника: каналопромывочные машины и илососы. Сначала каналопромывочная машина струёй воды под напором смывает засор, а потом, чтобы масса грязи не ушла дальше по трубам, её перекачивают с помощью илососа в герметичную цистерну.