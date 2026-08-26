Подмосковная фармкомпания инвестирует в инновации свыше 15 миллиардов рублей

26 августа 2026, 15:52

оригинал Фото: компания «Петровакс Фарм»

Подмосковная биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» в течение пяти лет вложит более 15 миллиардов рублей в инновационные проекты, развитие производства и внедрение новых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Уже в ближайшие три года свыше миллиарда рублей направят на модернизацию и расширение производственного комплекса в Подольске. Инвестиционная программа предусматривает вывод на рынок оригинальных биотехнологических препаратов, расширение производственных мощностей, развитие технологий полного цикла выпуска лекарственных препаратов и дальнейшую цифровизацию производства.

«В последние годы «Петровакс Фарм» реализовал на площадке несколько крупных проектов. Так, был построен производственный корпус для выпуска фармацевтических субстанций и генно-инженерных лекарств, запущена четвёртая линия по производству инъекционных лекарственных форм, модернизированы действующие мощности, внедрены современные цифровые решения для управления производством и логистикой», – рассказали в пресс-службе.