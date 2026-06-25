В Подмосковье за полгода проверили более 12,5 тыс. такси

25 июня 2026, 12:28

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Проверку более 12,5 тыс. машин такси провели в Московской области с начала текущего года. В результате удалось выявить около 2 600 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Самыми распространёнными нарушениями оказались отсутствие путевого листа с отметками о проведении техосмотра автомобиля и прохождении медицинского осмотра водителем, а также несоответствие машины региональному стандарту.





«Общее число нарушений снизилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего числа проверенных машин около 550 водителей осуществляли таксомоторные перевозки без разрешения. Их автомобили отправили на штрафные стоянки», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.