На капремонте детсада при лицее №3 в Дзержинском начались фасадные работы

07 мая 2026, 14:06

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения лицея №3 в городе Дзержинский округа Люберцы капитально ремонтируют. Сейчас на объекте приступили к фасадным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Детсад расположен на улице Ленина. Его построили 59 лет назад. Ремонт проводится в рамках областной программы по развитию социальной инфраструктуры.





«В настоящее время на площадке завершают демонтажные работы и приступили к фасадным. Кроме того, ведётся обновление кровли, монтаж инженерных сетей и отделка помещений. Общая строительная готовность составляет 25%», — говорится в сообщении.