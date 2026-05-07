На капремонте детсада при лицее №3 в Дзержинском начались фасадные работы
Здание дошкольного отделения лицея №3 в городе Дзержинский округа Люберцы капитально ремонтируют. Сейчас на объекте приступили к фасадным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Детсад расположен на улице Ленина. Его построили 59 лет назад. Ремонт проводится в рамках областной программы по развитию социальной инфраструктуры.
«В настоящее время на площадке завершают демонтажные работы и приступили к фасадным. Кроме того, ведётся обновление кровли, монтаж инженерных сетей и отделка помещений. Общая строительная готовность составляет 25%», — говорится в сообщении.Завершить капремонт и сдать обновлённый объект в эксплуатацию планируют до конца текущего года.