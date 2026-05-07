В Ступине сносят жилой деревянный барак
Двухэтажный деревянный жилой барак, построенный на улице Крупской в Ступине 86 лет назад, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Общая площадь постройки составляет около 400 квадратных метров. Обследование показало физический и моральный износ конструкций, поэтому жильцов из восьми квартир переселили, а дом включили в список на ликвидацию.
«Конструкции скоро полностью снесут, а потом территорию расчистят от строительного мусора. Все работы должны завершить до конца мая», — говорится в сообщении.Всего в округе Ступино выявили 492 аварийных здания, недостроя и самостроя. В настоящее время 419 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.