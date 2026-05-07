В Ступине сносят жилой деревянный барак

07 мая 2026, 12:05

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянный жилой барак, построенный на улице Крупской в Ступине 86 лет назад, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Общая площадь постройки составляет около 400 квадратных метров. Обследование показало физический и моральный износ конструкций, поэтому жильцов из восьми квартир переселили, а дом включили в список на ликвидацию.





«Конструкции скоро полностью снесут, а потом территорию расчистят от строительного мусора. Все работы должны завершить до конца мая», — говорится в сообщении.