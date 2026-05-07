В Пушкине улучшили электроснабжение 15 многоквартирных домов

07 мая 2026, 10:35

Модернизацию трансформаторной подстанции №1276, обеспечивающей электричеством 15 многоквартирных домов, автосервис и мойку, завершили в Пушкине специалисты «Мособлэнерго». Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





В рамках модернизации на подстанции заменили высоковольтное оборудование, а также провели ревизию и техобслуживание всей техники.





«Капитальный ремонт ТП-1276 — это наглядный пример системной работы «Мособлэнерго» по модернизации сетевой инфраструктуры Подмосковья. Жители Пушкина получают не просто свет, а гарантию стабильного напряжения и сокращение времени аварийных отключений», — отметил глава Минэнерго региона серей Воропанов.