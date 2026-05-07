В Пушкинском округе приняли в юнармейцы 180 ребят

07 мая 2026, 11:42

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Церемонию вступления в ряды «Юнармии» провели для 180 юных жителей Пушкинского округа в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На мероприятии присутствовали глава округа Максим Красноцветов и его заместитель, ветеран специальной военной операции Сергей Батищев.





«Поздравляю ребят с этим важным шагом! Желаю успехов во всех начинаниях и достижения всех поставленных целей», — сказал Максим Красноцветов.