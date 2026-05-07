В Пушкинском округе приняли в юнармейцы 180 ребят

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Церемонию вступления в ряды «Юнармии» провели для 180 юных жителей Пушкинского округа в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На мероприятии присутствовали глава округа Максим Красноцветов и его заместитель, ветеран специальной военной операции Сергей Батищев.

«Поздравляю ребят с этим важным шагом! Желаю успехов во всех начинаниях и достижения всех поставленных целей», — сказал Максим Красноцветов.
Такие церемонии стали традицией округа: ежегодно перед 9 Мая самые активные представители подрастающего поколения в торжественной обстановке зачисляются в «Юнармию».

Ранее сообщалось, что в общеобластном субботнике приняли участие около 98 тысяч жителей Подмосковья.
Лев Каштанов

