В Пушкинском округе приняли в юнармейцы 180 ребят
Церемонию вступления в ряды «Юнармии» провели для 180 юных жителей Пушкинского округа в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На мероприятии присутствовали глава округа Максим Красноцветов и его заместитель, ветеран специальной военной операции Сергей Батищев.
«Поздравляю ребят с этим важным шагом! Желаю успехов во всех начинаниях и достижения всех поставленных целей», — сказал Максим Красноцветов.Такие церемонии стали традицией округа: ежегодно перед 9 Мая самые активные представители подрастающего поколения в торжественной обстановке зачисляются в «Юнармию».
