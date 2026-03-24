В двух округах Подмосковья по запросу жителей проверили качество воздуха
Пробы атмосферного воздуха взяли специалисты мобильных лабораторий Мособлэкомониторинга в Одинцовском и Лосино-Петровском округах по заявкам местных жителей, поступившим на портал «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Одинцовском округе на посторонние запахи пожаловались жители звенигородского ЖК «Южный», а в Лосино-Петровском сомнение вызвало качество воздуха в районе улиц Новинская и Чехова.
«Пробы проверили в лабораториях по 32 основным и специфическим загрязняющим веществам. Во всех случаев превышений нормативов выявлено не было», — отметил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.Он добавил, что выезды лабораторий по запросам жителей продолжаются. На этой неделе пробы воздуха будут брать в 11 подмосковных округах: Егорьевске, Коломне, Богородском, Клину, Шатуре, Ленинском, Солнечногорске, Лыткарине, Раменском, Одинцовском и Домодедове.