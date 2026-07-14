В Люберцах приступили к строительству четвёртой очереди ЖК «Егорово Парк»

14 июля 2026, 09:46

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Четвёртая очередь строительства началась в ЖК «Егорово Парк» на территории округа Люберцы. В неё входит корпус из семи секций. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





В новом доме, который будет располагаться рядом с искусственным прудом, разместят 747 квартир различных форматов — от студий и однокомнатных до европланирировок с объединённым пространством кухни и гостиной, гостевыми санузлами и гардеробными.





«Часть квартир планируют сдать с чистовой отделкой, чтобы новосёлы сразу могли заселиться», — отмечается в сообщении.