В Люберцах приступили к строительству четвёртой очереди ЖК «Егорово Парк»
Четвёртая очередь строительства началась в ЖК «Егорово Парк» на территории округа Люберцы. В неё входит корпус из семи секций. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В новом доме, который будет располагаться рядом с искусственным прудом, разместят 747 квартир различных форматов — от студий и однокомнатных до европланирировок с объединённым пространством кухни и гостиной, гостевыми санузлами и гардеробными.
«Часть квартир планируют сдать с чистовой отделкой, чтобы новосёлы сразу могли заселиться», — отмечается в сообщении.На первом этаже будут коммерческие помещения, где откроют магазины, аптеки и кафе, а на подвальном уровне обустроят кладовые и парковку.
Во дворе дома установят детскую площадку и обустроят зоны для занятия спортом.