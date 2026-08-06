В подмосковном логистическом центре «Селятино» установили досмотровой комплекс
Высокотехнологичный инспекционно-досмотровой комплекс установили в транспортно-логистическом центре «Селятино» на территории Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Комплекс позволяет быстро и без вскрытия проверять грузовые контейнеры на наличие в них опасных веществ и предметов.
«До конца текущего года в Подмосковье установят пять-шесть таких аппаратных комплексов», — рассказала зампред областного правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Она добавила, что Московская область — один из крупнейших транспортно-логистических центров России. И размещение инспекционно-досмотровых комплексов в значимых логистических хабах региона повысит безопасность в этой сфере.