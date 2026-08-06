В подмосковном логистическом центре «Селятино» установили досмотровой комплекс

06 августа 2026, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Высокотехнологичный инспекционно-досмотровой комплекс установили в транспортно-логистическом центре «Селятино» на территории Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Комплекс позволяет быстро и без вскрытия проверять грузовые контейнеры на наличие в них опасных веществ и предметов.





«До конца текущего года в Подмосковье установят пять-шесть таких аппаратных комплексов», — рассказала зампред областного правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.