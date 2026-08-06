В лесу под Клином проведут санитарную рубку
Сплошную санитарную рубку проведут на участке леса площадью 3,6 га у деревни Троицино округа Клин. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Специалисты уже приступили к подготовке территории: они размечают участки и устанавливают необходимые обозначения.
«Сплошные санитарные рубки проводятся для ликвидации погибших и повреждённых деревьев, восстановления лесных экосистем, пострадавших от неблагоприятных погодных явлений, а также для предотвращения распространения вредителей и болезней леса», — говорится в сообщении.После завершения вырубки на участке запланированы лесовосстановительные работу: там подготовят почву и посадят молодые деревья.
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