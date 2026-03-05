На капремонте школы №13 в Королёве начались отделочные работы
Здание средней школы №13 на 550 учеников, расположенное на улице Терешковой в Королёве, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в министерстве строительного комплекса Московской области.
Школу построили 62 года назад, её общая площадь составляет около 4 300 квадратных метров.
«В настоящее время на объекте продолжаются демонтажные и начались отделочные и общестроительные работы», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании обновят кровлю, фасад и входные группы, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, проведут отделку помещений, установят новые двери, окна, сантехнику, мебель и оборудование.
Завершить все работы должны до начала нового учебного года.