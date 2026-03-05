На капремонте школы №13 в Королёве начались отделочные работы

05 марта 2026, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание средней школы №13 на 550 учеников, расположенное на улице Терешковой в Королёве, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в министерстве строительного комплекса Московской области.





Школу построили 62 года назад, её общая площадь составляет около 4 300 квадратных метров.





«В настоящее время на объекте продолжаются демонтажные и начались отделочные и общестроительные работы», — говорится в сообщении.