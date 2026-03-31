На капремонте школы №9 в Луховицах закончили демонтажные работы
Здание школы №9 в Учебном переулке в Луховицах капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
Учебное заведение, рассчитанное на 470 школьников, построили 32 года назад. Его общая площадь составляет свыше 2 600 квадратных метров.
«На объекте уже завершили демонтаж. Сейчас строители занимаются обустройством фасада и крыши, меняют инженерные сети, укладывают полы и штукатурят стены. На площадке заняты 35 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.В рамках капремонта здание обновят снаружи и изнутри, а также установят там новое оборудование и мебель.
Все работы должны закончить до 1 сентября текущего года.