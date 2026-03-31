Подмосковные врачи прошли отбор на программу для управленцев в медицине
Восемь врачей из Московской области стали участниками программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба программы.
Всего заявки подали свыше 1 300 претендентов, из них отобрали 90 человек из более чем 20 российских регионов.
«Программа «Лидерство в медицине» объединила 90 управленцев со всей страны, способных мыслить системно, поскольку именно им предстоит выстраивать архитектуру регионального здравоохранения. Подготовка специалистов такого уровня крайне важна: от их управленческих решений на местах зависит устойчивость отрасли и уровень медицинской помощи», — рассказал первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.Подмосковье представляют главврач МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Евгений Тюхменев, главврач Каширской больницы Юрий Якушев, главврач Наро-Фоминской больницы Сергей Сидоренко, заместитель главврача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Дмитрий Прокопьев, заместитель главврача Малаховского детского туберкулезного санатория Елена Ляккер, заместитель главврача по клинико-экспертной работе Психиатрической больницы №4 Александр Токарев, заместитель главврача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра Анастасия Петрова и заместитель главврача по клинико-экспертной работе Московского областного перинатального центра Динар Габдрахманов.
Первый модуль программы состоялся в Красногорске. На нём участники познакомились с лучшими региональными практиками.