Подмосковные врачи прошли отбор на программу для управленцев в медицине

31 марта 2026, 13:10

оригинал Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Восемь врачей из Московской области стали участниками программы «Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба программы.





Всего заявки подали свыше 1 300 претендентов, из них отобрали 90 человек из более чем 20 российских регионов.





«Программа «Лидерство в медицине» объединила 90 управленцев со всей страны, способных мыслить системно, поскольку именно им предстоит выстраивать архитектуру регионального здравоохранения. Подготовка специалистов такого уровня крайне важна: от их управленческих решений на местах зависит устойчивость отрасли и уровень медицинской помощи», — рассказал первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.